Il primo video su Youtube visto più di 10 miliardi di volte (Di giovedì 13 gennaio 2022) "Baby Shark" è diventato il video di Youtube più visto di tutti i tempi già a novembre 2020, ma ora è diventato il primo video di a superare i 10 miliardi di visualizzazioni. Il video, pubblicato il 18 giugno 2016, ha rapidamente scalato la classifica dei più visti al mondo fino a conquistare la vetta e battere record si record. Attualmente le visualizzazioni sono 10.003.712.878. Il video è stato prodotto da Pinkfong, marchio sudcoreano specializzato nella creazione di contenuti educativi per bambini. In particolare l'azienda, fondata nel 2010 a Seul, produce canzoni e video per i più piccoli, come quello di Baby Shark, finalizzati all'insegnamento dell'inglese e di altre materie. Baby Shark ha surclassato qualsiasi altro ... Leggi su agi (Di giovedì 13 gennaio 2022) "Baby Shark" è diventato ildipiùdi tutti i tempi già a novembre 2020, ma ora è diventato ildi a superare i 10di visualizzazioni. Il, pubblicato il 18 giugno 2016, ha rapidamente scalato la classifica dei più visti al mondo fino a conquistare la vetta e battere record si record. Attualmente le visualizzazioni sono 10.003.712.878. Ilè stato prodotto da Pinkfong, marchio sudcoreano specializzato nella creazione di contenuti educativi per bambini. In particolare l'azienda, fondata nel 2010 a Seul, produce canzoni eper i più piccoli, come quello di Baby Shark, finalizzati all'insegnamento dell'inglese e di altre materie. Baby Shark ha surclassato qualsiasi altro ...

Advertising

Raiofficialnews : “L’Olocausto è una pagina del libro dell’Umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria”. Prim… - RaiCultura : Nel 1974 la Rai realizza il programma 'Il mestiere di raccontare', in cui dà voce a grandi scrittori italiani. In q… - juventusfc : Il primo gol di @delpieroale all'Allianz Stadium ?? Ovviamente una meraviglia ?? #GoalOfTheDay - SignorGiovanne1 : RT @sciarrone66: @Palazzo_Chigi sono state firmate leggi che autorizzano intolleranza e discriminazione , come diceva Primo Levi , leggi ch… - mattia_fuse : RT @Esagerataxxx: Ho sempre pensato che il primo nemico delle donne sono le donne stesse. È incredibile come l’invidia porti a tanto ranc… -