Fiori d'arancio per Loredana Lecciso (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il 2022 inizia con una bella notizia per Loredana Lecciso. La sua primogenita Brigitta ha ricevuto una proposta di matrimonio. È successo in Kenya, dove era in vacanza con il fidanzato e un gruppo di amici. Il luogo prescelto per la proposta è una tipica imbarcazione africana, una di quelle utilizzate per varie escursioni in mezzo al mare. Il momento è stato catturato dagli amici della ragazza e poi pubblicato sui social. Non sono mancati i commenti della mamma, zia Raffaella e della sorella Yasmine, che hanno lasciato il loro cuore sotto il post. Brigitta è la figlia avuta dal matrimonio di Loredana Lecciso con l'imprenditore Fabio Cazzato. I due sono stati insieme per un breve periodo, dal 1993 al 1996 per l'esattezza. La ragazza si è adattata rapidamente alla nuova famiglia di sua madre ed è molto affezionata alla ...

