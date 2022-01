David Rossi, Polizia Postale: “La mail in cui annunciava il suicidio creata dopo la sua morte”. Era stata considerata prova chiave (Di giovedì 13 gennaio 2022) Spunta un altro giallo nella controversa vicenda della morte di David Rossi, l’ex responsabile della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena. Secondo una relazione della Polizia Postale, la mail con cui annunciava all’ex ad della banca Fabrizio Viola l’intenzione di suicidarsi sarebbe stata in realtà creata il giorno successivo al ritrovamento del suo cadavere. Una scoperta – come sottolinea L’Espresso, che pubblica la relazione della Polposta – che “mette in dubbio la prova chiave utilizzata per chiudere il caso come suicidio”. Anche se la relazione che evidenzia questa “anomalia” è nota da tempo agli inquirenti, poiché si trova “nelle centinaia di allegati alla richiesta di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Spunta un altro giallo nella controversa vicenda delladi, l’ex responsabile della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena. Secondo una relazione della, lacon cuiall’ex ad della banca Fabrizio Viola l’intenzione di suicidarsi sarebbein realtàil giorno successivo al ritrovamento del suo cadavere. Una scoperta – come sottolinea L’Espresso, che pubblica la relazione della Polposta – che “mette in dubbio lautilizzata per chiudere il caso come”. Anche se la relazione che evidenzia questa “anomalia” è nota da tempo agli inquirenti, poiché si trova “nelle centinaia di allegati alla richiesta di ...

borghi_claudio : Si svegliano tutti adesso ?? ESCLUSIVO - David Rossi, la mail in cui annuncia il suicidio è stata «creata dopo la s… - borghi_claudio : Finita la parte secretata delle audizioni commissione David Rossi. Si passa in pubblico. - NicolaMorra63 : Come no? David Rossi prima 'si suicida' e poi scrive la mail in cui 'anticipa' l'intenzione suicidaria. Forse qualc… - damianomasoch : Morte David Rossi, gli ex magistrati Nordio e Alfonso consulenti della commissione d'inchiesta. Zanettin: 'Nomine a… - tamangha : RT @borghi_claudio: Si svegliano tutti adesso ?? ESCLUSIVO - David Rossi, la mail in cui annuncia il suicidio è stata «creata dopo la sua m… -