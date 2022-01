Covid: ecco cosa c'è dietro il balletto dei dati "Non si cambia in corsa, ma serve una svolta" (Di giovedì 13 gennaio 2022) Bassetti propone di cambiare i criteri per il conteggio. La replica del collega: "Il problema esiste, ma i numeri non possono essere modificati quando fa comodo" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 13 gennaio 2022) Bassetti propone dire i criteri per il conteggio. La replica del collega: "Il problema esiste, ma i numeri non possono essere modificati quando fa comodo" Segui su affaritaliani.it

Advertising

repubblica : Covid, ecco perche' la quarta dose del vaccino potrebbe non essere una buona idea - sportface2016 : +++Sport di squadra, ecco il nuovo protocollo anti-#Covid: stop alle attività con più del 35% dei giocatori positiv… - NicolaPorro : ??La follia burocratica ai tempi del #Covid porta al paradosso in stile #Campania. Ecco cosa sta succedendo???? - AurelianoStingi : RT @DrMCecconi: Sulle prime pagine italiane “è finito l’antibiotico per curare il COVID”. Peccato che per il COVID l’antibiotico non serva… - babilani73 : RT @DrMCecconi: Sulle prime pagine italiane “è finito l’antibiotico per curare il COVID”. Peccato che per il COVID l’antibiotico non serva… -