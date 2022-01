Covid: Cina, chiusi a Xi'an due ospedali per disservizi (Di giovedì 13 gennaio 2022) Due ospedali nella città cinese di Xi'an, tra cui uno che si è rifiutato di curare una donna incinta di otto mesi che in seguito ha avuto un aborto spontaneo, sono stati chiusi per consentire la "... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 gennaio 2022) Duenella città cinese di Xi'an, tra cui uno che si è rifiutato di curare una donna incinta di otto mesi che in seguito ha avuto un aborto spontaneo, sono statiper consentire la "...

Advertising

MediasetTgcom24 : Cina, studenti a scuola con le tute anti-Covid #covid - MSator : RT @marcell16895275: Per chi non ha le informazioni fuori dalla tv e dalla radio ! Tutta la storia del Covid-19 è inventata 7univerdita’ i… - francobus100 : Covid: Cina, chiusi a Xi'an due ospedali per disservizi - Ecatetriformis : ???? Le accuse alla Russia sui prezzi del gas e altre notizie interessanti -