Costa Concordia | Gabrielli a Sky TG24 | “Schettino condannato per sue responsabilità”

(Di giovedì 13 gennaio 2022) “Questo Paese cerca sempre la soluzione dell’uomo solo al comando, come capro espiatorio. Quando lo si trova diventa una sorta di liberazione collettiva. Invece molto spesso lesono sistemiche”. Il prefetto Franco, ex capo dipartimento della Protezione civile, è intervenuto su Skynel giorno del decennale del naufragio della(LO SPECIALE - LE VITTIME - IL RACCONTO PER IMMAGINI). “È troppo facile crocifiggere una persona.è statoper le sue”, ha aggiunto parlando dall’isola del Giglio.