Carlo Verdone | qual è il suo patrimonio? Il valore è incredibile

Leggi su chenews

(Di giovedì 13 gennaio 2022) L’attore romano,, è uno dei totem del cinema. Tanti i successi in carriera. Ma quanto ammonta il suo? Cifra da non credere.(GettyImages)Il cinema italiano ha regalato al mondo tantissimi protagonisti. Interpreti ed autori che non saranno mai dimenticato per quanto bene hanno portato alla settima arte. Sicuramente uno di questi è. Il suo successo ha avuto una portata davvero pesantissima. Non a caso, da molti è considerato l’erede di Alberto Sordi e Sergio Leone. La cosa curiosa con gli altri artisti citati e che, con uno di questi pare non esser stato troppo in buoni rapporti. Al di là di questi argomenti,si è imposto sia ...