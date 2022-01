Can Yaman a C’è Posta per Te e poi a Sanremo 2022? Ecco la sua risposta (Di giovedì 13 gennaio 2022) Can Yaman a C’è Posta per Te sabato sera, la conferma è finalmente ufficiale. Con il promo in rotazione su Canale5, la trasmissione di Maria de Filippi ha confermato che nella puntata del 15 gennaio andrà in scena una sorpresa proprio con protagonista l’attore turco attualmente impegnato in Italia con i suoi vari progetti. Nei prossimi mesi, infatti, Can Yaman sarà protagonista della serie Viola come il Mare che lo vedrà al fianco di Francesca Chillemi e poi, ancora, nel progetto legato al ‘nuovo’ Sandokan, ma prima ancora i fan lo vedranno ben nascosto dietro la busta gigante presente nello studio di C’è Posta per Te sabato sera. Il suo pubblico non demorde, continua a seguirlo attendendo ogni sua partecipazione tv, quale sarà la sua prossima tappa? Visualizza questo post su Instagram ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) Cana C’èper Te sabato sera, la conferma è finalmente ufficiale. Con il promo in rotazione su Canale5, la trasmissione di Maria de Filippi ha confermato che nella puntata del 15 gennaio andrà in scena una sorpresa proprio con protagonista l’attore turco attualmente impegnato in Italia con i suoi vari progetti. Nei prossimi mesi, infatti, Cansarà protagonista della serie Viola come il Mare che lo vedrà al fianco di Francesca Chillemi e poi, ancora, nel progetto legato al ‘nuovo’ Sandokan, ma prima ancora i fan lo vedranno ben nascosto dietro la busta gigante presente nello studio di C’èper Te sabato sera. Il suo pubblico non demorde, continua a seguirlo attendendo ogni sua partecipazione tv, quale sarà la sua prossima tappa? Visualizza questo post su Instagram ...

Advertising

fanpage : Le voci sulla partecipazione di Can Yaman a #Sanremo2022 negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti. - ask4_cy : RT @CePostaPerTeOff: Il bellissimo attore turco Can Yaman sarà ospite della seconda puntata di #CePostaPerTe, in onda sabato 15 gennaio in… - Hola460883121 : RT @M0NIETTA: ?? #CanYaman e #FrancescaChillemi a Civita Castellana. Si gira la fiction 'Viola come il mare' #ViolaComeIlMare #LuxVide https… - lolaarea : RT @M0NIETTA: ?? C’È POSTA PER TE 2022: CAN YAMAN OSPITE DELLA SECONDA PUNTATA. #CanYaman - lolaarea : RT @CyPaoletta: Tweet muto ?? a voi i commenti... -