Ufficiale Cesare Cremonini a Sanremo 2022 | 2° superospite al Festival

(Di mercoledì 12 gennaio 2022): è lui, ufficialmente, il secondodel. Gli annunci più importanti deldipassano per il TG1 delle 20.00. Amadeus ha già riservato al telegiornale del primo canale Rai l’annuncio del primo ospite italiano, Checco Zalone. Ha poi confermato il collegamento con il TG1 per la comunicazione dei nomi delle 5 co-conduttrici con lui sul palco del Teatro Ariston da martedì 1 a sabato 5 febbraio. Questa sera Amadeus torna al TG1 delle 20.00 per un altro annuncio importante. Svela in diretta TV il nome di un altrodel, al via il primo giorno del prossimo mese. Si tratta di...

...al teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2022 per presentare in via i ... stiamo parlando di Checco Zalone e Cremonini. 12 gen 2022 - L'ex Lunapop lancerà dal palco dell'Ariston il suo nuovo album "La ragazza del futuro" e festeggerà i vent'anni di carriera con una performance inedita.