Teatro San Carlo, dal 18 gennaio la Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti nella versione di Gianni Amelio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Torna in scena al Teatro di San Carlo dal 18 al 29 gennaio 2022 Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti secondo titolo in cartellone della Stagione Lirica 21/22 del Massimo napoletano.Il capolavoro del compositore bergamasco sarà rappresentato nella versione di Gianni Amelio, ripresa da Michele Sorrentino Mangini.A firmare scene e costumi di questa produzione sancarliana, rispettivamente Nicola Rubertelli e Maurizio Millenotti, le luci sono di Pasquale Mari.Carlo Montanaro sarà sul podio per dirigere Orchestra e Coro del Lirico di Napoli, Maestro del Coro è José Luis Basso.Di rilievo il cast vocale che vedrà nei panni di Lord Enrico Ashton Gabriele Viviani; impegnata nel ruolo del ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Torna in scena aldi Sandal 18 al 292022didisecondo titolo in cartellone della Stagione Lirica 21/22 del Massimo napoletano.Il capolavoro del compositore bergamasco sarà rappresentatodi, ripresa da Michele Sorrentino Mangini.A firmare scene e costumi di questa produzione sancarliana, rispettivamente Nicola Rubertelli e Maurizio Millenotti, le luci sono di Pasquale Mari.Montanaro sarà sul podio per dirigere Orchestra e Coro del Lirico di Napoli, Maestro del Coro è José Luis Basso.Di rilievo il cast vocale che vedrà nei panni di Lord Enrico Ashton Gabriele Viviani; impegnata nel ruolo del ...

OndaWebTv : La lirica al Teatro San Carlo, va in scena Lucia di Lammermoor ?? #lenotizieinpositivo di Ondawebtv - cremaonline : #Crema: #teatroSanDomenico, #Elio canta #EnzoJannacci Clicca per la notizia completa - americanelcuore : @florianionascu7 @piperlastrega @radio_pierpaolo Ieri mentre mi sono esibita sul teatro titano vi ho pensato t… - padovamusei : Una fetta di teatro Domenica 16 gennaio h. 16:00 al Teatro San Carlo di Padova (via Guarneri 22) Polpetta e Carame… - alessioparenti : RT @comedyficio: Il 2022 è arrivato! Comincia l’anno col piede giusto: vieni a ridere col Comedyficio al Teatro San Teodoro il 21 gennaio!… -