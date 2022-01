Taranto: gli eletti al consiglio provinciale Consultazione (Di giovedì 13 gennaio 2022) Si sono svolte oggi le elezioni provinciali di Taranto, per il rinnovo del consiglio. I voti di ciascun elettore, consiglieri dei vari Comuni, avevano parametri diversi secondo la popolazione di ciascun Comune ed in tale senso erano caratterizzate da colori diversi. Leggero vantaggio del centrosinistra in termini di voti ponderato (48290 a 46767) con il responso però di parità in termini diseggi assegnati: 6-6. Il responso è giunto dopo la mezzanotte, mentre le operazioni di voto si erano svolte fra le 8 e le 20. Hanno votato 415 dei 439 consiglieri dei Comuni, esclusa Taranto per via dello scioglimento del consiglio comunale. Il capoluogo non ha neanche un rappresentante in consiglio provinciale. Centrosinistra: Aurelio Marangella, Vito Parisi, Francesco Andrioli, Paolo Lepore, ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 13 gennaio 2022) Si sono svolte oggi le elezioni provinciali di, per il rinnovo del. I voti di ciascun elettore, consiglieri dei vari Comuni, avevano parametri diversi secondo la popolazione di ciascun Comune ed in tale senso erano caratterizzate da colori diversi. Leggero vantaggio del centrosinistra in termini di voti ponderato (48290 a 46767) con il responso però di parità in termini diseggi assegnati: 6-6. Il responso è giunto dopo la mezzanotte, mentre le operazioni di voto si erano svolte fra le 8 e le 20. Hanno votato 415 dei 439 consiglieri dei Comuni, esclusaper via dello scioglimento delcomunale. Il capoluogo non ha neanche un rappresentante in. Centrosinistra: Aurelio Marangella, Vito Parisi, Francesco Andrioli, Paolo Lepore, ...

Advertising

DaitarnTR3 : @GiuseppeConteIT La regione e i comuni pugliesi hanno prelevato le addizionali 2022 in un unica soluzione degli ope… - ndramalonga : @Cecco_Piantoni - il Taranto in serie B - il Guerin Sportivo - l'URSS - gli gnocchi di patate di mia nonna - le par… - Renatoogni : @jungle1970 @OfficialTozzi @Luana_m89 Non mi interessa l'industria, sempre sostenuta dallo stato con prenditori pro… - _Velies_ : Gli stessi che oggi squirtano e gli si inchiodano i capezzoli x la vs salute sn gli stessi che se ne sbattevano x l… - EREpifania : RT @peacelink: Studio OMS sull'impatto dell' #ILVA di Taranto sulla #salute 'Gli impatti prevedibili di mortalità e morbilità stimati e i… -