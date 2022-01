Sul bus senza Green pass rafforzato, otto multe (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Da sabato 8 gennaio, ultimo giorno con l'obbligo del Green pass base sui mezzi pubblici, a lunedì 10 gennaio, primo giorno con obbligo di Super Green pass, i controlli alle fermate dei bus sono ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Da sabato 8 gennaio, ultimo giorno con l'obbligo delbase sui mezzi pubblici, a lunedì 10 gennaio, primo giorno con obbligo di Super, i controlli alle fermate dei bus sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Sul bus Sul bus senza Green pass rafforzato, otto multe Da sabato 8 gennaio, ultimo giorno con l'obbligo del Green Pass base sui mezzi pubblici, a lunedì 10 gennaio, primo giorno con obbligo di Super Green Pass, i controlli alle fermate dei bus sono aumentati. Sabato scorso a Siena Autolinee Toscane ha fatto 218: 3 persone si sono rifiutate di esibire il Green pass ma alla fine è stata elevata una sola multa. Nella giornata di lunedì, ...

Blitz della polizia locale su un bus: un etto di hashish sequestrato e due arresti 'Molto si sta facendo sia sul fronte della sicurezza pubblica in capo allo Stato sia su quello della sicurezza urbana che compete al Comune', ha aggiunto l'assessore Padovani. 'Devo ringraziare i ...

Sul bus senza mascherine ffp2 né green pass, sanzionati 26 pendolari RomaToday Orari bus in Toscana condizionati dal covid: mancano 684 autisti, le corse e gli orari Firenze, 12 gennaio 2022 - Anche per la giornata di giovedì 13 gennaio, a causa di malattie e quarantene legate al Covid che stanno interessando anche molti conducenti, sono previste riduzioni ai serv ...

