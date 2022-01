Stasera in tv, oggi 12 gennaio 2022: Kalipe' e Sei mai stata sulla luna (Di mercoledì 12 gennaio 2022) I palinsesti televisivi di mercoledì 12 gennaio 2022 sono ricchi e prevedono titoli per tutti i gusti: dalla pellicola La Bella e la Bestia alla prima puntata del programma Kalipe'. Ecco cosa c'è Stasera in tv. Programmi tv 12 gennaio 2022 La programmazione serale di mercoledì 12 gennaio 2022 è ricca di titoli degni di nota. Rai1 propone la pellicola Sei mai stata sulla luna. Canale 5, invece, va in scena con la partita di Supercoppa Inter Vs Juventus, mentre Rai2 presenta la terza puntata del programma Kalipe', condotto da Massimiliano Ossini. Quanti vogliono tenersi aggiornati sui temi di attualità possono sintonizzarsi su Rete4 e seguire Zona Bianca oppure su Rai3 dove c'è Chi ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 12 gennaio 2022) I palinsesti televisivi di mercoledì 12sono ricchi e prevedono titoli per tutti i gusti: dalla pellicola La Bella e la Bestia alla prima puntata del programma'. Ecco cosa c'èin tv. Programmi tv 12La programmazione serale di mercoledì 12è ricca di titoli degni di nota. Rai1 propone la pellicola Sei mai. Canale 5, invece, va in scena con la partita di Supercoppa Inter Vs Juventus, mentre Rai2 presenta la terza puntata del programma', condotto da Massimiliano Ossini. Quanti vogliono tenersi aggiornati sui temi di attualità possono sintonizzarsi su Rete4 e seguire Zona Bianca oppure su Rai3 dove c'è Chi ...

