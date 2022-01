Natasha Simonini è morta: addio alla diva dei compleanni di Bambola Star (Di mercoledì 12 gennaio 2022) addio a Natasha Simonini Negli ultimi mesi a diventare una dei volti più noti e amati del web è stata Natasha Simonini. L’icona LGBTQ+ come sappiamo è diventata virale per la sua presenza ai compleanni di Bambola Star e fin dal primo momento ha conquistato il cuore dei social. Tuttavia nelle ultime ore è arrivata L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 12 gennaio 2022)Negli ultimi mesi a diventare una dei volti più noti e amati del web è stata. L’icona LGBTQ+ come sappiamo è diventata virale per la sua presenza aidie fin dal primo momento ha conquistato il cuore dei social. Tuttavia nelle ultime ore è arrivata L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

POPline : Natasha Simonini, dona do meme “Buonasera, Natasha”, morre aos 34 anos - _erchomaj_ : RT @CloseKatuxa: Oggi non e un buongiorno, durante la notte Natasha Simonini ci ha lasciati??riposa in pace grande amica e grande eterna dji… - tramalife : RT @perchetendenza: 'Natasha Simonini': Perché si è spenta all'età di 34 anni - RccMngzcx : RT @CloseKatuxa: Oggi non e un buongiorno, durante la notte Natasha Simonini ci ha lasciati??riposa in pace grande amica e grande eterna dji… - VABBBAA : RT @CloseKatuxa: Oggi non e un buongiorno, durante la notte Natasha Simonini ci ha lasciati??riposa in pace grande amica e grande eterna dji… -