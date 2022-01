Le condizioni di Insigne e Osimhen | novità dall’allenamento del Napoli

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) È terminata da poco la seduta mattutina di allenamento per ilpresso il SSCKonami Training Center. Gli azzurri preparano il match di Coppa Italia contro la Fiorentina in programma domani al Maradona alle ore 18. FOTO: SSCSecondo quanto riportato dal report pubblicato dalla società, la squadra si è allenata sul campo e dopo una prima fase di torello e rapidità, ha svolto possesso palla, lavoro tattico, palle inattive e una partita a campo ridotto. LediBuone notizie per il numero 9 azzurro, Victor, che spera in una convocazione già per la sfida di Coppa contro i viola. Per lui dopo una prima parte di lavoro personalizzato, l’allenamento è proseguito insieme alla ...

Le sue condizioni fisiche, come evidenziato anche dagli esami di idoneità post Covid, sono ottimali e nei prossimi giorni tornerà ad allenarsi col resto della squadra con il supporto di una maschera ...