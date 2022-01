L’attrice di Pose MJ Rodriguez fa la storia | “questo aprirà le porte”

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Probabilmente in pochi se ne sono accorti, visto che quella del 2022 è stata l’edizione meno chiacchierata di sempre. Ma questa volta i Golden Globes si sono distinti per un risultato mai ottenuto prima: MJè stata la prima attrice transgender a vincere il premio come miglior interprete protagonista, grazie al ruolo di Blanca in, serie tv prodotta per FX. Un enorme passo avanti in termini di parità e inclusività. Un traguardo importantissimo per, che ha ottenuto uno dei riconoscimenti più ambiti di Hollywood grazie all’interpretazione che l’ha ufficialmente consacrata tra le star del grande e piccolo schermo: dopo alcuni piccoli ruoli in serie come The Carrie Diaries, infatti,ha portato MJal successo. Tanto che è apparsa anche nel film Tick, Tick… Boom!, ...