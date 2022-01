La voglia di Quirinale fa bene alla salute: Berlusconi era malato per i processi ma ora è sano come un pesce (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Miracoli della scienza medica. O politica, sarebbe il caso di dire. È effettivamente un segno divino che Silvio Berlusconi, che è stato gravemente malato di Covid, che ne ha portato gli strascichi per ... Leggi su globalist (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Miracoli della scienza medica. O politica, sarebbe il caso di dire. È effettivamente un segno divino che Silvio, che è stato gravementedi Covid, che ne ha portato gli strascichi per ...

nicolaebasta : RT @PieraBelfanti: #noQUIRISILVIO La voglia di Quirinale fa bene alla salute: Berlusconi era malato per i processi ma ora è sano come un… - AlbertoEnricoA2 : RT @PieraBelfanti: #noQUIRISILVIO La voglia di Quirinale fa bene alla salute: Berlusconi era malato per i processi ma ora è sano come un… - franca705 : RT @PieraBelfanti: #noQUIRISILVIO La voglia di Quirinale fa bene alla salute: Berlusconi era malato per i processi ma ora è sano come un… - PieraBelfanti : #noQUIRISILVIO La voglia di Quirinale fa bene alla salute: Berlusconi era malato per i processi ma ora è sano com… - Satryland59 : RT @globalistIT: Ma vedi tu che miracoli che fa il Quirinale -