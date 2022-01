Heidi Klum, calze a rete e abito cortissimo? Si siede, si vede tutto: la foto da restarci secchi | Guarda (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ci ha preso gusto, Heidi Klum, la meravigliosa super-top model tedesca. Ci ha preso gusto, con le "provocazioni". O meglio, non ha mai smesso. Bella, bellissima, inarrivabile: a 49 anni è per certo una delle donne più belle al mondo. Ragione per la quale il suo profilo Instagram vanta milioni di followers. E proprio sul social sembra averci "preso gusto". Già, perché nel giro degli ultimi due giorni ha consegnato a tutti i suoi fan due post pazzeschi, memorabili, da urlo. In grado di causare svenimenti... Il primo, video e foto che la ritraggono in un abito giallo canarino, pieno di lacci e lacciuoli, ma soprattutto con uno spacco laterale che lasciava intendere come degli slip non vi fosse traccia. E non solo: con la complicità di alcune "movenze", ecco che Heidi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ci ha preso gusto,, la meravigliosa super-top model tedesca. Ci ha preso gusto, con le "provocazioni". O meglio, non ha mai smesso. Bella, bellissima, inarrivabile: a 49 anni è per certo una delle donne più belle al mondo. Ragione per la quale il suo profilo Instagram vanta milioni di followers. E proprio sul social sembra averci "preso gusto". Già, perché nel giro degli ultimi due giorni ha consegnato a tutti i suoi fan due post pazzeschi, memorabili, da urlo. In grado di causare svenimenti... Il primo, video eche la ritraggono in ungiallo canarino, pieno di lacci e lacciuoli, ma sopratcon uno spacco laterale che lasciava intendere come degli slip non vi fosse traccia. E non solo: con la complicità di alcune "movenze", ecco che...

Advertising

5Ricomincio : - esergis : Heidi Klum, l'abito succinto mostra più del previsto: Instagram si infiamma - nonstop9981 : Heidi Klum, l'abito succinto mostra più del previsto: Instagram si infiamma - MarioGaBlack71 : RT @vogue_italia: .@heidiklum come @haileybieber. L'abito cut out di #Dundas conquista le top model ?? - red_lady020 : RT @vogue_italia: .@heidiklum come @haileybieber. L'abito cut out di #Dundas conquista le top model ?? -