Cieli sereni | poche nebbie al mattino in pianura

Con Antonio Marioni del Centro Meteo Lombardo vediamo come sarà il tempo a Bergamo e in porvincia oggi, mercoledì 12 gennaio, e nei prossimi giorni. ANALISI GENERALE La parte orientale di un saldo e vasto anticiclone centrato sulle Isole Britanniche interessa il nord Italia e la nostra regione. Tale area di alta pressione tenderà ulteriormente a spostarsi verso est inglobando gran parte dell'Europa centrale, garantendo tempo buono sulla Lombardia. Mercoledì 12 gennaio 2022 Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione con qualche banco di nebbia la notte ed al primo mattino su basse pianure, in diradamento. Temperature: minime in pianura stazionarie o in lieve aumento e comprese tra -4 e 2°C con valori maggiori nei grossi centri urbani. Massime in pianura in lieve calo e comprese 5 e 8°C con valori maggiori sulle ...

