Biathlon | Wierer torna sul podio in Cdm | è terza nella sprint di Ruhpolding

(Di mercoledì 12 gennaio 2022), 12 gen. -(Adnkronos) - Dorotheasi è regalata il primostagionalefemminile di Coppa del mondo a. Sulla pista tedesca la finanziera altoatesina è stata velocissima al poligono – oltre che precisa con un 10 su 10 -, crescendo alla distanza sugli sci e terminando a 29”7 dalla vittoria. Un ottimo segnale per l'azzurra, a poche settimane dall'inizio delle Olimpiadi di Pechino, protagonista di un meraviglioso rush finale che le ha permesso di scavalcare la bielorussa Dzinara Alimbekava, alla fine quarta con mezzo secondo di distacco. A vincere la gara è stata però Elvira Oeberg, in giornata di grazia con il doppio zero al poligono. La svedese ha trovato lavittoria in carriera a poche settimane dalla doppietta ad Annecy ...

La sfortuna è finita, l'incantesimo è rotto: al momento giusto, forse. La forma sta decollando infatti. Stavolta a Ruhpolding, in Germania, Dorothea Wierer è riuscita a salire per la prima volta in stagione sul podio di Coppa del Mondo. A tre settimane dai Giochi di Pechino, la tricampionessa mondiale ed ex regina di Coppa del Mondo ha chiuso terza nella sprint femminile. La trentunenne altoatesina è la prima esponente azzurra a chiudere fra le prime tre una gara individuale questa stagione.