Il Barcellona non molla Cavani: l'attaccante uruguaiano in scadenza a giugno potrebbe lasciare a zero il Manchester United Il Barcellona continua a monitorare la situazione di Edison Cavani. Il Manchester United non lo lascerà andare a gennaio, ma comunque il contratto scadrà a giugno. Probabile, secondo il Mundo Deportivo, che il Barcellona possa tornare all'assalto per l'uruguaiano e chiudere in vista dell'estate.

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona continua Barcellona, le condizioni di Dembélé Commenta per primo In casa Barcellona continua a tenere banco il rinnovo di Ousmane Dembélé , in scadenza di contratto. L'entourage del ragazzo avrebbe detto che il Barca o accetta le condizioni proposte e a fine stagione andrà ...

La decisione è definitiva, vola in Premier a zero: Juve spiazzata Uno è Azmoun dello Zenit - in scadenza di contratto a giugno - e l'altro è Depay, che rischia di finire ai margini del Barcellona per via dell'acquisto di Ferran Torres. Inoltre si continua a ...

Barcellona, si continua a corteggiare Cavani Calcio News 24 Barcellona, si continua a corteggiare Cavani Il Barcellona continua a monitorare la situazione di Edison Cavani. Il Manchester United non lo lascerà andare a gennaio, ma comunque il contratto scadrà a giugno.

L’offerta inaspettata a cui il Barcellona non ha saputo dire di no: “Ancora non ci credono” Al Barcellona, secondo la stampa inglese, ancora non credono che il Tottenham possa aver piazzato un’offerta importante per Emerson Royal ...

