Barcellona-Real Madrid, programma e telecronisti Nove semifinale Supercoppa di Spagna (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il programma e i telecronisti sul canale Nove di Discovery di Barcellona-Real Madrid, match valido per la semifinale della Supercoppa di Spagna. In Arabia Saudita, allo stadio dedicato a King Fahd, nuovo capitolo del clasico, stavolta nella competizione che mette di fronte prima, seconda e terza classificata dell’ultima Liga e la vincitrice della Copa del Rey. In palio c’è la finale, appuntamento alle ore 20 tra blaugrana e blancos. Barcellona-Real Madrid sarà visibile sul canale Nove di Discovery con la telecronaca di Federico Zanon, Andrea Distaso e Carlo Pizzigoni. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ile isul canaledi Discovery di, match valido per ladelladi. In Arabia Saudita, allo stadio dedicato a King Fahd, nuovo capitolo del clasico, stavolta nella competizione che mette di fronte prima, seconda e terza classificata dell’ultima Liga e la vincitrice della Copa del Rey. In palio c’è la finale, appuntamento alle ore 20 tra blaugrana e blancos.sarà visibile sul canaledi Discovery con la telecronaca di Federico Zanon, Andrea Distaso e Carlo Pizzigoni. SportFace.

