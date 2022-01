ATP Sydney 2022, Fabio Fognini e Simone Bolelli fermati dalla pioggia: match sospeso e rinviato a domani (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il secondo turno del torneo di doppio ATP 250 di Sydney, in Australia, vede sospeso e rinviato a domani il match in cui erano impegnati Fabio Fognini e Simone Bolelli contro la coppia testa di serie numero 5, composta dal britannico Jamie Murray e dal brasiliano Bruno Soares. Il match dopo mezz’ora di gioco è stato sospeso causa pioggia, sul punteggio di 3-3 del primo set, poi dopo diverse ore è arrivata la notizia del definitivo rinvio a domani. Doppio impegno per gli azzurri quindi, che in caso di vittoria dovranno poi giocare anche i quarti. Sul loro cammino, in caso di vittoria, ci sarà la coppia vincitrice del match, che è stato anch’esso ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il secondo turno del torneo di doppio ATP 250 di, in Australia, vedeilin cui erano impegnaticontro la coppia testa di serie numero 5, composta dal britannico Jamie Murray e dal brasiliano Bruno Soares. Ildopo mezz’ora di gioco è statocausa, sul punteggio di 3-3 del primo set, poi dopo diverse ore è arrivata la notizia del definitivo rinvio a. Doppio impegno per gli azzurri quindi, che in caso di vittoria dovranno poi giocare anche i quarti. Sul loro cammino, in caso di vittoria, ci sarà la coppia vincitrice del, che è stato anch’esso ...

