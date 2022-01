Varese | cliente non pagò il conto | ristoratore a processo per sequestro

(Di martedì 11 gennaio 2022) Accusato didi persona e di rapina. Unè ainsieme a tre membri della famiglia quattro anni dopo aver risolto in modo originale una controversia con unche era ...

Un ventiquattrenne sarebbe andato a un ristorante di Cuveglio , in provincia di, per una ... Passati alcuni giorni, uno dei figli del ristoratore individuò l'auto delnel parcheggio di un ......pubblici e tecnici comunali a seguito delle indagini eseguite dalla guardia di finanza di... il legale Gianluca Vissi ha spiegato l'estraneità del suorispetto ai fatti contestati. Nel ...Accusato di sequestro di persona e di rapina. Un ristoratore è a processo insieme a tre membri della famiglia quattro anni dopo aver risolto in modo originale una controversia con un cliente che era u ...Padre, due figli e nipote sono accusati di aver prelevato con la forza un 24enne che si era allontanato dal locale senza pagare ...