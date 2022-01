Traffico Roma del 11-01-2022 ore 12:30 (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità Traffico scorrevole lungo i raccordi autostradali della capitale prudenza a causa del forte vento segnaliamo alberi sulla carreggiata in via Francesco Aquilanti con rallentamenti all’altezza di via Tommaso Mosca incidente su via Otricoli all’altezza di via Nocera Umbra nei pressi di un’ora con rallentamenti in via di Salone vicino a via Roccasecca altro su via Renato Fucini a talenti all’altezza di piazza Primoli su via Flaminia invece fondo stradale dissestato all’altezza di via Tiberina direzione di Roma esattamente sulla rampa di immissione su via Tiberina Provenendo dal centro sulle viadotto Giubileo del 2000 fino alle 14 ricordiamo la manifestazione in piazza Santi Apostoli mentre nel pomeriggio dalle 15 alle 18 manifestazione in piazza del ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 gennaio 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàscorrevole lungo i raccordi autostradali della capitale prudenza a causa del forte vento segnaliamo alberi sulla carreggiata in via Francesco Aquilanti con rallentamenti all’altezza di via Tommaso Mosca incidente su via Otricoli all’altezza di via Nocera Umbra nei pressi di un’ora con rallentamenti in via di Salone vicino a via Roccasecca altro su via Renato Fucini a talenti all’altezza di piazza Primoli su via Flaminia invece fondo stradale dissestato all’altezza di via Tiberina direzione diesattamente sulla rampa di immissione su via Tiberina Provenendo dal centro sulle viadotto Giubileo del 2000 fino alle 14 ricordiamo la manifestazione in piazza Santi Apostoli mentre nel pomeriggio dalle 15 alle 18 manifestazione in piazza del ...

Advertising

VAIstradeanas : 12:38 #SS1 Traffico da Santa Marinella a Civitavecchia Sud A12 Roma-Civitavecchia.Velocità:9Km/h - muoversintoscan : ?? In #A1, per traffico intenso, rallentamenti tra #Calenzano-#SestoFiorentino e il bivio A1-Var in direzione Bolo… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #lavori - Via Cristoforo Colombo ?? Fino al #15gennaio 2022 ? CARREGGIATA RIDOTTA tratto Via Laurentina ??… - LuceverdeRadio : ?? ?? Linee Roma - Firenze convenzionale e Viterbo - Capranica: traffico tornato regolare dopo accertamenti dell'Au… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a viale dei Caduti per la Liberazione, tra via degli Eroi di Cefalonia e via Pontina. -