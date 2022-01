Scomparsa di David Sassoli, Sgarbi proclama a Sutri il lutto cittadino (Di martedì 11 gennaio 2022) Il sindaco di Sutri, Vittorio Sgarbi, ha proclamato per la giornata di oggi, martedì 11 gennaio, il lutto cittadino in seguito alla prematura Scomparsa del Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, già residente nell’Antichissima Città. Le bandiere degli uffici pubblici saranno esposte a mezz’asta e alle ore 12.00 sarà osservato dalla comunità Sutrina un minuto di raccoglimento. “Per il suo forte legame con Sutri, l’Amministrazione – spiega Sgarbi – intende manifestare in modo tangibile il dolore che colpisce i cittadini a causa di questo lutto. Il presidente Sassoli ci ha lasciato nella notte, in silenzio, in modo riservato, come lui era. Non lo ... Leggi su forzearmatenews (Di martedì 11 gennaio 2022) Il sindaco di, Vittorio, hato per la giornata di oggi, martedì 11 gennaio, ilin seguito alla prematuradel Presidente del Parlamento Europeo,, già residente nell’Antichissima Città. Le bandiere degli uffici pubblici saranno esposte a mezz’asta e alle ore 12.00 sarà osservato dalla comunitàna un minuto di raccoglimento. “Per il suo forte legame con, l’Amministrazione – spiega– intende manifestare in modo tangibile il dolore che colpisce i cittadini a causa di questo. Il presidenteci ha lasciato nella notte, in silenzio, in modo riservato, come lui era. Non lo ...

