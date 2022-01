Qualificazioni Australian Open 2022: programma e ordine di gioco mercoledì 12 gennaio (Di martedì 11 gennaio 2022) Il programma e l’ordine di gioco di mercoledì 12 gennaio, in riferimento alle Qualificazioni agli Australian Open 2022. Saranno sei gli azzurri impegnati, a caccia del turno decisivo e determinati ad alimentare il sogno qualificazione. Ad aprire le danze saranno Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti, mentre nel corso del giornata scenderanno in campo anche Cobolli, Vavassori, Giannessi e Fabbiano. Di seguito la lista definita di tutte le sfide con protagonisti tennisti italiani a Melbourne. programma E ordine DI gioco Qualificazioni Australian Open 2022 COURT 7 non prima delle ore 00.00 – Hibino vs ... Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022) Ile l’didi12, in riferimento alleagli. Saranno sei gli azzurri impegnati, a caccia del turno decisivo e determinati ad alimentare il sogno qualificazione. Ad aprire le danze saranno Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti, mentre nel corso del giornata scenderanno in campo anche Cobolli, Vavassori, Giannessi e Fabbiano. Di seguito la lista definita di tutte le sfide con protagonisti tennisti italiani a Melbourne.DICOURT 7 non prima delle ore 00.00 – Hibino vs ...

