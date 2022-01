Niente test né mascherine Ffp2. Flop dei Migliori sulla scuola. Lo dice pure Bianchi: rischio chiusura in due settimane. E la Azzolina va all’attacco: tutto fermo ad un anno fa (Di martedì 11 gennaio 2022) Riprese le lezioni a scuola. Certo è che tra assenze, quarantene, genitori che hanno preferito tenere i figli a casa, ordinanze di sindaci e presidenti di Regione (Campania e Sicilia), e anche il Tar (leggi l’articolo), che ha bocciato proprio il rinvio fino a fine mese deciso dal governatore campano Vincenzo De Luca, la scuola riparte, ma a fatica. Senza dubbio. “Sarò sempre favorevole alla scuola in presenza, ma non basta dire ‘apriamo’…”, va alla carica l’ex ministra Lucia Azzolina (nella foto), che aggiunge: “Si facciano delle cose per aprire: sul tracciamento vedo solo annunci, la verità è che siamo fermi ad un anno fa. Per la scuola servono investimenti, avevamo messo 3 miliardi di euro l’anno scorso, quest’anno sono 350 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 11 gennaio 2022) Riprese le lezioni a. Certo è che tra assenze, quarantene, genitori che hpreferito tenere i figli a casa, ordinanze di sindaci e presidenti di Regione (Campania e Sicilia), e anche il Tar (leggi l’articolo), che ha bocciato proprio il rinvio fino a fine mese deciso dal governatore campano Vincenzo De Luca, lariparte, ma a fatica. Senza dubbio. “Sarò sempre favorevole allain presenza, ma non basta dire ‘apriamo’…”, va alla carica l’ex ministra Lucia(nella foto), che aggiunge: “Si facciano delle cose per aprire: sul tracciamento vedo solo annunci, la verità è che siamo fermi ad unfa. Per laservono investimenti, avevamo messo 3 miliardi di euro l’scorso, quest’sono 350 ...

Advertising

Silvana52809292 : RT @dottorbarbieri: È PER LA VOSTRA SALUTE! '#secondadose fatta, #terzadose prenotata MA nessun test COVID recente' Niente visita! OCCORR… - LuigiF97101292 : RT @dottorbarbieri: È PER LA VOSTRA SALUTE! '#secondadose fatta, #terzadose prenotata MA nessun test COVID recente' Niente visita! OCCORR… - GiovannaLaura18 : RT @dottorbarbieri: È PER LA VOSTRA SALUTE! '#secondadose fatta, #terzadose prenotata MA nessun test COVID recente' Niente visita! OCCORR… - bangtanisluv__ : RT @dottorbarbieri: È PER LA VOSTRA SALUTE! '#secondadose fatta, #terzadose prenotata MA nessun test COVID recente' Niente visita! OCCORR… - AndreaA67460842 : RT @NFratoianni: In 2 anni lo Stato non ha fatto alcune cose che andavano fatte: nessun intervento su alunni per classe, nessun intervento… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente test Isolamento e quarantena: come funzionano negli altri paesi? ...di isolamento termina in ogni caso dopo 21 giorni se si continua a risultare positivi ai test. Se a ... Niente quarantena per contatti stretti con terza dose, seconda da meno di 3 mesi o recentemente ...

Cosa cambia dopo la terza dose di vaccino per i viaggi ... niente tampone per chi ha la dose booster Germania, terza dose anche per i ristoranti Emirati Arabi Uniti, divieto di viaggio per chi non ha la terza dose Repubblica Ceca, niente test per chi ha la ...

Niente test né mascherine Ffp2. Flop dei Migliori sulla scuola. Lo dice pure Bianchi LA NOTIZIA Niente più partite per chi non è vaccinato Super Green pass obbligatorio anche nei dilettanti Da ieri anche chi pratica calcio, fino al più basso livello dilettantistico, dovrà essere munito di super Green pass, quello che viene emesso dopo la doppia vaccinazione o la guarigione dal Covid. Per ...

A messa niente green pass ma consigliata la mascherina Ffp2, la Cei aggiorna le misure anti-Covid Crescono i contagi e anche la Chiesa italiana aggiorna le misure anti-Covid. La segreteria generale della Cei ha inviato una lettera ai vescovi che contiene una serie di misure destinate a diocesi e p ...

...di isolamento termina in ogni caso dopo 21 giorni se si continua a risultare positivi ai. Se a ...quarantena per contatti stretti con terza dose, seconda da meno di 3 mesi o recentemente ......tampone per chi ha la dose booster Germania, terza dose anche per i ristoranti Emirati Arabi Uniti, divieto di viaggio per chi non ha la terza dose Repubblica Ceca,per chi ha la ...Da ieri anche chi pratica calcio, fino al più basso livello dilettantistico, dovrà essere munito di super Green pass, quello che viene emesso dopo la doppia vaccinazione o la guarigione dal Covid. Per ...Crescono i contagi e anche la Chiesa italiana aggiorna le misure anti-Covid. La segreteria generale della Cei ha inviato una lettera ai vescovi che contiene una serie di misure destinate a diocesi e p ...