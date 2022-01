Miriana Trevisan e Jessica parlano di Sophie e Alessandro: “Lui è insicuro” (Di martedì 11 gennaio 2022) Miriana Trevisan e Jessica Selassié parlano della coppia Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, evidenziando le insicurezze dell’ex di Temptation Island Miriana Trevisan e Jessica commentano il rapporto tra Sophie e Alessandro. Colazione movimentata questa mattina al Grande Fratello Vip dopo la diretta di ieri sera. Jessica Selassié prima commenta la puntata con Nathaly e ridacchiano sulla battuta fatta da Signorini che “deve prendersi Alessandro Basciano” poi il discorso si fa serio quando si inserisce Miriana e Nathaly va via. Miriana e Jessica commentano “l’insicurezza di Alessandro” nei confronti ... Leggi su 361magazine (Di martedì 11 gennaio 2022)Selassiédella coppiaCodegoni eBasciano, evidenziando le insicurezze dell’ex di Temptation Islandcommentano il rapporto tra. Colazione movimentata questa mattina al Grande Fratello Vip dopo la diretta di ieri sera.Selassié prima commenta la puntata con Nathaly e ridacchiano sulla battuta fatta da Signorini che “deve prendersiBasciano” poi il discorso si fa serio quando si inseriscee Nathaly va via.commentano “l’insicurezza di” nei confronti ...

