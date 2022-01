L’Oms: «Servono vaccini più efficaci, bisogna aggiornare quelli attuali contro le varianti» (Di martedì 11 gennaio 2022) DalL’Oms arriva una raccomandazione. vaccini in grado di prevenire le infezioni e la trasmissione del Covid, oltre alla malattia grave e al decesso, «sono necessari e dovrebbero essere sviluppati. Fino a quando tali vaccini non saranno disponibili e di pari passo all’evolversi del virus, potrebbe essere necessario aggiornare la composizione degli attuali vaccini contro Covid-19, per garantire i livelli di protezione raccomandati dalL’Oms anche contro le varianti di preoccupazione, compresa Omicron e altre che potrebbero arrivare in futuro». Questa la raccomandazione aggiornata del Gruppo tecnico dell’Organizzazione mondiale della sanità sulla composizione del vaccino anti-Covid. vaccini, la ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 gennaio 2022) Dalarriva una raccomandazione.in grado di prevenire le infezioni e la trasmissione del Covid, oltre alla malattia grave e al decesso, «sono necessari e dovrebbero essere sviluppati. Fino a quando talinon saranno disponibili e di pari passo all’evolversi del virus, potrebbe essere necessariola composizione degliCovid-19, per garantire i livelli di protezione raccomandati dalancheledi preoccupazione, compresa Omicron e altre che potrebbero arrivare in futuro». Questa la raccomandazione aggiornata del Gruppo tecnico dell’Organizzazione mondiale della sanità sulla composizione del vaccino anti-Covid., la ...

