Lesione lieve per Insigne, Osimhen è pronto per tornare in gruppo (Di martedì 11 gennaio 2022) Il bomber nigeriano ha completato l'iter di visite post Covid-19 presso Pineta Grande. Victor ha svolto il controllo programmato con il Professor Tartaro e il Dottor Santagata, Spalletti lo avrà a disposizione per le prossime partite. L'articolo proviene da City Roma News.

Ultime Notizie dalla rete : Lesione lieve Napoli, per Insigne distrazione di basso grado all'adduttore destro Il capitano è stato sottoposto ad esami strumentali, la lesione è lieve, già iniziato l'iter della riabilitazione Nel report relativo all'allenamento del mattino, il Napoli ha fornito informazioni sulle condizioni di Osimhen e di Insigne. Per quanto ...

Cosa può fare e non può fare l'Oss? Applicando il buonsenso, si tende ad interpretare questa indicazione col fatto che l'Oss può intervenire quando la pelle presenta un rossore più o meno lieve e quando si è in presenza di una lesione ...

Napoli: lesione lieve per Insigne, primo allenamento per Osimhen - Sportmediaset Sport Mediaset Napoli: lesione lieve per Insigne, primo allenamento per Osimhen "Lesione distrattiva di basso grado del muscolo adduttore breve destro", questo l'esito degli accertamenti a Lorenzo Insigne dopo il problema muscolare accusato nella gara contro la Sampdoria. Il capi ...

