Juventus, il piano cessioni di Agnelli è partito: via in prestito (Di martedì 11 gennaio 2022) La società di Andrea Agnelli è ormai in procinto di formalizzare la prima cessione: il calciatore della Juventus verso il prestito in Olanda Con la mente rivolta sulla Supercoppa Italiana, che dà la possibilità di aggiungere un nuovo titolo nel palmares, la Juventus si appresta a definire la prima operazione in uscita. La società bianconera Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 11 gennaio 2022) La società di Andreaè ormai in procinto di formalizzare la prima cessione: il calciatore dellaverso ilin Olanda Con la mente rivolta sulla Supercoppa Italiana, che dà la possibilità di aggiungere un nuovo titolo nel palmares, lasi appresta a definire la prima operazione in uscita. La società bianconera Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

sportli26181512 : The Return of the Ante. La Coppa occasione giusta per far carburare Rebic: In foto l'esultanza post goal alla Juven… - VoceGiallorossa : ??#IlMiglioreVG - @LorePelle7 è il man of the match di @OfficialASRoma-@juventusfc 3-4. GRAFICA! #ASRoma… - imepicbrozo77 : RT @internewsit: LIVE - Segui la conferenza stampa di Simone #Inzaghi e Samir #Handanovic alla vigilia di #InterJuve di #Supercoppa: https:… - imepicbrozo77 : RT @internewsit: L'#Inter prepara la #SupercoppaItaliana contro la #Juventus I bianconeri sono in emergenza ma mai darli per spacciati - h… - internewsit : LIVE - Segui la conferenza stampa di Simone #Inzaghi e Samir #Handanovic alla vigilia di #InterJuve di #Supercoppa: -