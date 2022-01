Geopolitica del cristianesimo. Tra crisi e riforme possibili (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Le fiamme che la notte del 15 aprile 2019 hanno avvolto la cattedrale di Notre-Dame a Parigi hanno semidistrutto una chiesa. Sono anche la prefigurazione della prossima fine della Chiesa cattolica romana? È LA DOMANDA che attraversa le pagine dell’ultimo libro dello storico Andrea Riccardi (La Chiesa brucia. crisi e futuro del cristianesimo, Laterza, pp. 248, euro 20) il quale, pur partendo da un dato personale di fede – è fondatore della Comunità di sant’Egidio -, analizza in profondità la … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Le fiamme che la notte del 15 aprile 2019 hanno avvolto la cattedrale di Notre-Dame a Parigi hanno semidistrutto una chiesa. Sono anche la prefigurazione della prossima fine della Chiesa cattolica romana? È LA DOMANDA che attraversa le pagine dell’ultimo libro dello storico Andrea Riccardi (La Chiesa brucia.e futuro del, Laterza, pp. 248, euro 20) il quale, pur partendo da un dato personale di fede – è fondatore della Comunità di sant’Egidio -, analizza in profondità la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

GNN1960 : RT @CasadelsoleTv: Il nostro mondo va verso una trasformazione drammatica e globale. Lo dicono riviste, think-tanks, media. Alle nuove norm… - natizer_ : RT @CasadelsoleTv: Il nostro mondo va verso una trasformazione drammatica e globale. Lo dicono riviste, think-tanks, media. Alle nuove norm… - CasadelsoleTv : Il nostro mondo va verso una trasformazione drammatica e globale. Lo dicono riviste, think-tanks, media. Alle nuove… - curiosamen : RT @curiosamen: Ascoltate qs attenta e accorata esposizione della brava giornalista di 'casa del Sole'. Diffondiamo affinché chi non conosc… - sg_post : RT @g_natalizia: ??Finalmente fuori il Geopolitical Brief n.1 del progetto 'Come Difendere l’Ordine Liberale (#COMDOL) di @Geopoliticainfo c… -