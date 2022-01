Dal Tg1 alla presidenza del Pe La scomparsa di David Sassoli

Advertising

mspagnoletto : RT @PieroParogni: È morto David Sassoli - PieroParogni : È morto David Sassoli - Agricolturabio1 : RT @sardum: Che la terra ti sia lieve. - zazoomblog : David Sassoli dal TG1 al Parlamento europeo - #David #Sassoli #Parlamento #europeo - CorriereUniv : Oggi se ne è andato un europeo e una persona perbene. #DavidSassoli -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Tg1

diluvio di cordoglio che arriva da ogni parte d'Italia e d'Europa, si capisce che le sue erano ... Un giornalista famoso, un "mezzobusto" del, la sua faccia bella e aperta parla di battaglie per ...... Enrico Letta , in una commossa intervista alRai. Per lui, Sassoli era "un fratello, un amico",... dai diritti civili e sociali, al dialogo con gli altri Paesi, a partireMediterraneo. Anche ...NordEst – E’ morto nella notte il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Ne ha dato notizia in un tweet il suo portavoce Roberto Cuillo. Sassoli si è spento all’1.15 dell’11 gennaio nel Cent ...? Livia e Giulio Sassoli sono i figli di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo in carica dal 2019 fino al momento della ...