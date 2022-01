Covid | allarme esperti | “Con stop interventi per Omicron 11 milioni di fragili a rischio”

(Di martedì 11 gennaio 2022) “Sono trascorsi 2 anni di pandemia senza individuare adeguate soluzioni per garantire l’assistenza ai pazienti piùcome quelli oncologici, cardiologici ed ematologici. Siamo molto preoccupati per il blocco, di fatto, dell’attività chirurgica programmata determinato dalla nuova ondata pandemica causata dalla variante. Questa paralisi rischia di provocare gravi danni ai nostri pazienti, che sono circa 11in Italia”. E’ l’della Federazione degli oncologi, cardiologi e ematologi (Foce), che ricorda come “il rinvio deglichirurgici può favorire lo sviluppo di tumori in fasi più avanzate, con minori possibilità di guarigione”, e che chiede “subito la riforma degli ospedali e il riavvio degli screening”. Per gli specialisti “serve un’urgente ridefinizione del ...

Advertising

petergomezblog : Covid, l’allarme dei chirurghi: “Interventi ridotti dal 50 all’80%, è drammatico. Spesso impossibile operare anche… - FratellidItalia : L’allarme lanciato dalla Società Italiana di Chirurgia evidenzia la drammatica situazione delle prestazioni ospedal… - Corriere : L’allarme del Gimbe: «A questo ritmo la prossima settimana in Italia avremo 3 milioni di positivi» - Marina5116 : RT @petergomezblog: Covid, l’allarme dei chirurghi: “Interventi ridotti dal 50 all’80%, è drammatico. Spesso impossibile operare anche chi… - AcerboLivio : Covid, l'allarme dei chirurghi: 'Interventi ridotti dal 50 all'80%, è drammatico. Spesso … -

Ultime Notizie dalla rete : Covid allarme

... scomparso nella notte il Presidente del Parlamento europeo -- 19, 100mila nuovi casi nelle ultime 24 ore - Sale operatorie bloccate dai ricoveri per, l'della Società italiana di ...... legate per esempio, a una buona parte del personale assente pero quarantene e l'impossibilità a trovare supplenti, anch'essi malati o non ancora in possesso del green pass rafforzato". Come ...Covid, l’allarme dell’Oms per il dilagare della variante Omicron. Se la diffusione del coronavirus proseguirà al ritmo attuale, da qui a marzo oltre la metà degli europei sarà contagiato ...Aumento ricoveri covid nelle pediatrie, rischio possibile. L’allarme lanciato dalla CGIL medici. L’assenza di protezione vaccinale potrebbe far crescere il numero di piccoli a cui necessita l’assisten ...