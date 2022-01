CIV SBK: Canepa e Krummenacher pronti alla sfida tricolore con Yamaha - News (Di martedì 11 gennaio 2022) Saranno ben tre le Yamaha R1 nel CIV Superbike 2022. Dopo l'annuncio di Gianluca Sconza con Speed Action , è ora la volta di Niccolò Canepa e Randy Krummenacher , che saranno al via della classe ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di martedì 11 gennaio 2022) Saranno ben tre leR1 nel CIV Superbike 2022. Dopo l'annuncio di Gianluca Sconza con Speed Action , è ora la volta di Niccolòe Randy, che saranno al via della classe ...

Advertising

MEYYAPPANMD : RT @gponedotcom: Keope sogna in grande con Krummenacher e Canepa (part time) nel CIV SBK 2022: Keope Motor Team raddoppia le Yamaha R1 in v… - Andrea808944501 : RT @gponedotcom: Keope sogna in grande con Krummenacher e Canepa (part time) nel CIV SBK 2022: Keope Motor Team raddoppia le Yamaha R1 in v… - gponedotcom : Keope sogna in grande con Krummenacher e Canepa (part time) nel CIV SBK 2022: Keope Motor Team raddoppia le Yamaha… - Tuttipazziperi1 : Per l'8° anno consecutivo il pilota di San Giovanni Rotondo correrà con la Ducati della squadra bergamasca per l'as… - UgoBaroni : RT @tuttosport: #CIV #SBK: Michele #Pirro e #Barni ancora insieme per difendere il titolo ?? -