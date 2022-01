Charlene di Monaco ancora ricoverata in clinica: “Quanto costano le cure a settimana”. Ma quando potrà tornare a Palazzo? (Di martedì 11 gennaio 2022) Non c’è pace per Charlene di Monaco. Stando a Quanto riportato dal sito francese Histoire Royales, la principessa si sta lentamente riprendendo ma è ancora ricoverata in Svizzera, nella clinica di lusso Kusnacht Practice dove si trova da diverse settimane. Il principe Alberto e i due gemellini – Gabriella e Jacques – tra una sciata e l’altra, sono andati a trovarla dopo mesi di sofferenza durante i quali la mamma è rimasta in Sudafrica, impossibilitata a viaggiare a causa di una grave infezione al naso e alle orecchie. Charlene è ancora debilitata e molto stanca, nonostante le cure dispendiose. Come riportato da Dagospia, infatti, il costo del soggiorno nella clinica di Zurigo ammonta a ben 130.000 euro a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Non c’è pace perdi. Stando ariportato dal sito francese Histoire Royales, la principessa si sta lentamente riprendendo ma èin Svizzera, nelladi lusso Kusnacht Practice dove si trova da diverse settimane. Il principe Alberto e i due gemellini – Gabriella e Jacques – tra una sciata e l’altra, sono andati a trovarla dopo mesi di sofferenza durante i quali la mamma è rimasta in Sudafrica, impossibilitata a viaggiare a causa di una grave infezione al naso e alle orecchie.debilitata e molto stanca, nonostante ledispendiose. Come riportato da Dagospia, infatti, il costo del soggiorno nelladi Zurigo ammonta a ben 130.000 euro a ...

