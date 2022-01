Basket | Champions League 2021 2022 | risultati e classifiche aggiornate

(Di martedì 11 gennaio 2022) Ie ledelladi. Tutto pronto per l’inizio della competizione europea, con i gironi che andranno in scena da lunedì 4 ottobre a mercoledì 22 dicembre. Tre le italiane impegnate, ovvero Banco di Sardegna Sassari, Nutribullet Treviso (alla prima partecipazione ad una competizione europea) e Happy Casa Brindisi. Un totale di 32 squadre, suddivise in un’iniziale Regular Season di otto gironi da quattro squadre.: REGOLAMENTO PLAY-IN: REGOLAMENTO REGULAR SEASON PLAY-IN GARE DI ANDATA Martedì 4 gennaio Ore 18:30 – Igokea – Filou Oostende 87-72Ore ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Champions

20.30, EuroCup: FC Bayern Muenchen - Zalgiris Kaunas - Diretta streaming su Eleven Sports. 20.30 Pallanuoto,League: Brescia - Jadran Spalato - Diretta tv su Sky Sport Action (206), ......per mettere al tappeto la Sampdoria (1 - 0) al Maradona e rafforzare la posizione in zona... Utd - Burnley 3 - 1- EUROLEAGUE 20:30 Baskonia - Barcelona 94 - 75 VOLLEY - SUPERLEGA 20:30 ...Per la seconda fase "Play Inn" di Basketball Champions League,la Nutribullet Treviso Basket incontra in una serie al meglio delle tre gare la terza classificata del gruppo ...Secondo cambio di panchina in stagione per il San Pablo Burgos che dopo aver sostituito Zan Tabak, ha annunciato la rescissione del contratto con Salva Maldonado. Secondo ...