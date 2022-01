Aggressioni Duomo: vittima, spero giustizia per tutte noi (Di martedì 11 gennaio 2022) "spero li trovino e che sia fatta giustizia per noi e per tutte le altre ragazze che sono state molestate quella sera": così una delle due ragazze tedesche coinvolte negli episodi di capodanno a ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 gennaio 2022) "li trovino e che sia fattaper noi e perle altre ragazze che sono state molestate quella sera": così una delle due ragazze tedesche coinvolte negli episodi di capodanno a ...

Agenzia_Ansa : Sale a nove il numero delle vittime delle aggressioni avvenute nella notte di Capodanno in piazza Duomo a Milano. L… - poliziadistato : Aggressioni di #Capodanno in Piazza Duomo a Milano, identificati 18 giovani, 15 maggiorenni e 3 minori, ritenuti c… - Agenzia_Ansa : Aggressioni a sfondo sessuale la notte di Capodanno in piazza Duomo: perquisizioni tra Milano e Torino. La polizia… - AdrianBojarski : RT @RaiNews: Milano: molestie a Capodanno. Sarebbero 18 i ragazzi considerati responsabili delle aggressioni a sfondo sessuale nei confront… - EzioGiaenzo419 : @GiorgiaMeloni Per le aggressioni in p.zza Duomo a Milano, sono stati fermati minorenni stranieri e italiani di ori… -