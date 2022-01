Udinese, presentato un preannuncio di ricorso per la gara con l’Atalanta (Di lunedì 10 gennaio 2022) Comunicato ufficiale dell’Udinese: il club friulano presenta un preannuncio di ricorso per la regolarità del match con l’Atalanta L’Udinese passa all’azione. Come comunicato dal club bianconero, è stato infatti presentato un preannuncio di ricorso per la validità del match con l’Atalanta. COMUNICATO – «Udinese Calcio comunica di aver depositato un preannuncio di ricorso al Giudice Sportivo della Lega Serie A avverso la regolarità della gara di campionato Udinese – Atalanta disputatasi il 9 gennaio 2022». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Comunicato ufficiale dell’: il club friulano presenta undiper la regolarità del match conL’passa all’azione. Come comunicato dal club bianconero, è stato infattiundiper la validità del match con. COMUNICATO – «Calcio comunica di aver depositato undial Giudice Sportivo della Lega Serie A avverso la regolarità delladi campionato– Atalanta disputatasi il 9 gennaio 2022». L'articolo proviene da Calcio News 24.

