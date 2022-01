Udinese Atalanta, Marino: “Non una partita, ma un martirio” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Direttore dell’Area Tecnica ha parlato nel post partita di Udinese Atalanta: “Non è stata una partita, ma un martirio”. Così Pierpaolo Marino ha esordito ai microfoni dei giornalisti alla fine della partita tra Udinese e Atalanta. “È impossibile fare un commento tecnico, per il semplice motivo che non c’è stata nessuna partita. Ci sono io qui, anziché allenatori e giocatori, perché cosa potrebbero commentare?”. Il Direttore dell’Area Tecnica ha commentato poi la gestione della delicata situazione pandemica legata ai crescenti casi Covid nel gruppo squadra. “I giocatori e lo staff sono stati costretti a radunarsi la domenica mattina, alcuni appena negativizzati dopo due settimane di stop. In panchina c’erano ... Leggi su udine20 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Direttore dell’Area Tecnica ha parlato nel postdi: “Non è stata una, ma un”. Così Pierpaoloha esordito ai microfoni dei giornalisti alla fine dellatra. “È impossibile fare un commento tecnico, per il semplice motivo che non c’è stata nessuna. Ci sono io qui, anziché allenatori e giocatori, perché cosa potrebbero commentare?”. Il Direttore dell’Area Tecnica ha commentato poi la gestione della delicata situazione pandemica legata ai crescenti casi Covid nel gruppo squadra. “I giocatori e lo staff sono stati costretti a radunarsi la domenica mattina, alcuni appena negativizzati dopo due settimane di stop. In panchina c’erano ...

