Traffico Roma del 10-01-2022 ore 08:00 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Luceverde Roma Buongiorno ben trovati in redazione Tonia cerquetani a nord di Roma code sulla Flaminia dal raccordo anulare a via dei Due Ponti e poi sulla Salaria altezza aeroporto dell'Urbe dire che ritroviamo sul percorso Urbano della A24 del raccordo anulare alla tangenziale est e sulla diramazione Roma Sud a Torrenova raccordo anulare rallentamenti a tratti anche sulla via Appia da Frattocchie raccordo anulare rallentamenti e tratti code poi sul Raccordo Anulare tra la Casilina e la via Appia lungo la carreggiata interna e poi sulla carreggiata esterna tra Prenestina e la Tiburtina qui anche per incidente da oggi lavori per il rifacimento della sede tranviaria nel tratto di Viale Trastevere Circonvallazione Gianicolense la linea 8 e pertanto sostituita da bus e questo fino al 28 gennaio data prevista per la fine degli interventi ...

