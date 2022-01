Toshack | il Catania dopo il Real Da Butragueno a Bucchi un salto senza paracadute

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Il gallese arrivò anel novembre del 2002 con gli etnei di Gaucci in B e andò via 3 mesi. In passato aveva vinto Liga, una Coppa d' Inghilterra, una Coppa dei Campioni, una Supercoppa e due Coppe Uefa.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Toshack Catania

ItaSportPress

... che ha tolto ai giocatori della fame e le motivazioni necessarie per cercare e trovare un ...come già subito dopo il successo nel derby caratterizzato dall'esordio in panchina di, gli ...Quando le due squadre si incontrano al "Massimino" nella sfida d'andata ilè terzultimo ed è stato appena affidato amentre i cugini, diretti da Arrigoni, sono a - 1 dal 4° posto. In ...Il giocatore brasiliano non è riuscito a sfondare in Serie A: in Inghilterra, al Southampton, ha trovato la sua dimensione.