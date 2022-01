Snowboard, Coppa del Mondo PSL Bad Gastein 2022: programma, orari, tv. Gare infrasettimanali! (Di lunedì 10 gennaio 2022) Continua la Coppa del Mondo 2021-2022 di Snowboard parallelo. Durante questa settimana si svolgerà a Bad Gastein (Austria) il secondo appuntamento della stagione di PSL. Il programma prevede le qualificazioni maschili e femminili martedì 11 gennaio alle ore 14.30, mentre alle ore 18.45 dello stesso giorno si disputeranno le due fasi finali. Mercoledì 12 gennaio alle ore 13.00 prenderà invece il via la prova a squadre. Le Gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 2 e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN. OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE testuale. Snowboardcross: a Krasnoyarsk Michela Moioli nuovamente quinta, trionfano Bankes e Noerl PSL Coppa DEL Mondo BAD ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 gennaio 2022) Continua ladel2021-diparallelo. Durante questa settimana si svolgerà a Bad(Austria) il secondo appuntamento della stagione di PSL. Ilprevede le qualificazioni maschili e femminili martedì 11 gennaio alle ore 14.30, mentre alle ore 18.45 dello stesso giorno si disputeranno le due fasi finali. Mercoledì 12 gennaio alle ore 13.00 prenderà invece il via la prova a squadre. Lesaranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 2 e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN. OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE testuale.cross: a Krasnoyarsk Michela Moioli nuovamente quinta, trionfano Bankes e Noerl PSLDELBAD ...

