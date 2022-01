Silvia Tortora e quelle scuse mai arrivate (di V. Vecellio)

(Di lunedì 10 gennaio 2022) (di Valter, in ricordo di, giornalista e scrittrice scomparsa all’età di 59 anni) Carissima, ancora una volta, non ti sei smentita: discreta e rigorosa, in vita; e anche ora: è sempre stata la tua cifra. Anche tu, come tua sorella Gaia, al pari di Enzo, avete vissuto e patito quella “bomba” che il 17 giugno del 1983 magistrati, falsi collaboratori di giustizia e giornalisti vi hanno fatto scoppiare “dentro”. Quanto devono averti pesato, ed esserti costate,infondate, false accuse: spaccio, detenzione, uso di sostanze stupefacenti, affiliazione alla camorra, perfino l’essersi appropriato di fondi da destinare ai terremotati. Quel lungo calvario che ha portato Enzo a prematura morte. Uno dei momenti più oscuri e melmosi dell’Italia di questi anni; ancora oggi si ...

Errorigiudiziar : «Per anni ho cercato di farmi una ragione sul perché e sul percome fosse capitata proprio a lui una sorte così. Con… - _luigicontu : Se ne e' andata Silvia Tortora. E' stata una bravissima giornalista ma soprattutto una grande donna, coraggiosa. La… - TgLa7 : Morta Silvia Tortora giornalista e scrittrice figlia del conduttore televisivo Enzo Tortora #TgLa7 #10gennaio - GiannettiMarco : RT @romatoday: È morta Silvia Tortora, la giornalista figlia di Enzo aveva 59 anni - dariosci1 : RT @Radio1Rai: ??E’ morta Silvia #Tortora, figlia del conduttore tv Enzo. Giornalista, si è spenta a 59 anni in una clinica romana https://t… -

