Scuola, ex-ministra Azzolina a La7: “Fornitura di Ffp2 discussa nel prossimo Consiglio dei ministri? Surreale, bisognava pensarci prima” (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Sarò sempre favorevole alla Scuola in presenza, ma non basta dire ‘apriamo’. Si facciano delle cose per aprire: sul tracciamento vedo solo annunci, la verità è che siamo fermi a un anno fa“. Lo ha detto l’ex ministra Lucia Azzolina commentando il primo giorno di Scuola collegata con L’aria che tira su La7. “Per la Scuola servono investimenti, avevamo messo 3 miliardi di euro l’anno scorso, quest’anno sono 350 milioni. E vanno date le Ffp2 a tutti, è Surreale sentir dire oggi dal ministro Bianchi che la Fornitura di mascherine sarà discussa al prossimo Consiglio dei ministri, non ci si poteva pensare prima?”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Sarò sempre favorevole allain presenza, ma non basta dire ‘apriamo’. Si facciano delle cose per aprire: sul tracciamento vedo solo annunci, la verità è che siamo fermi a un anno fa“. Lo ha detto l’exLuciacommentando il primo giorno dicollegata con L’aria che tira su La7. “Per laservono investimenti, avevamo messo 3 miliardi di euro l’anno scorso, quest’anno sono 350 milioni. E vanno date lea tutti, èsentir dire oggi dal ministro Bianchi che ladi mascherine saràaldei, non ci si poteva pensare?”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

fattoquotidiano : DISASTRO BIANCHI Si litiga sulla riapertura di lunedì 10. Parla l'ex ministra (intervista di @Virdiesse) #8gennaio… - Divorex8 : RT @MaurizioIlBrig1: Avete denigrato, offeso, deriso la ministra @AzzolinaLucia per le sue scelte coraggiose....ora tenetevi sto #lampascio… - RobertoFerramol : RT @MaurizioIlBrig1: Avete denigrato, offeso, deriso la ministra @AzzolinaLucia per le sue scelte coraggiose....ora tenetevi sto #lampascio… - magdulka64 : RT @MaurizioIlBrig1: Avete denigrato, offeso, deriso la ministra @AzzolinaLucia per le sue scelte coraggiose....ora tenetevi sto #lampascio… - zavaglione : RT @MaurizioIlBrig1: Avete denigrato, offeso, deriso la ministra @AzzolinaLucia per le sue scelte coraggiose....ora tenetevi sto #lampascio… -