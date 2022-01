Salvatore Esposito tra set e famiglia: “Durante le prime puntate di Gomorra non mi filava nessuno, poi l’inferno” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalvatore Esposito si è raccontato a Verissimo, nella puntata andata in onda sabato 8 gennaio, e ha ripercorso con Silvia Toffanin i momenti più intensi della sua vita e della sua brillante carriera di attore al cinema e in tv, parlando anche dell’amore per la sua famiglia e la compagna Paola, alla quale è legato dal 2014. Il successo per l’attore partenopeo è arrivato nel 2014 con ‘Gomorra – La serie‘, nella quale Esposito ha interpretato per cinque stagioni il ruolo di Gennaro Savastano, detto Genny, figlio del boss Don Pietro, ruolo che l’attore aveva ottenuto mentre lavorava come assistente ai provini. “È stata la mia fortuna. Non ho potuto partecipare ai provini per la serie perché avevo avuto un piccolo ruolo ne Il clan dei camorristi e loro volevano solo attori ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutisi è raccontato a Verissimo, nella puntata andata in onda sabato 8 gennaio, e ha ripercorso con Silvia Toffanin i momenti più intensi della sua vita e della sua brillante carriera di attore al cinema e in tv, parlando anche dell’amore per la suae la compagna Paola, alla quale è legato dal 2014. Il successo per l’attore partenopeo è arrivato nel 2014 con ‘– La serie‘, nella qualeha interpretato per cinque stagioni il ruolo di Gennaro Savastano, detto Genny, figlio del boss Don Pietro, ruolo che l’attore aveva ottenuto mentre lavorava come assistente ai provini. “È stata la mia fortuna. Non ho potuto partecipare ai provini per la serie perché avevo avuto un piccolo ruolo ne Il clan dei camorristi e loro volevano solo attori ...

