Ranking WTA: Barty consolida il primato, Halep ed Anisimova partono forte (Di lunedì 10 gennaio 2022) Due piccole variazioni nella top ten del Ranking mondiale p ubblicato stamane dalla WTA. In testa c'è sempre Ashleigh Barty , al comando per la centotreesima settimana consecutiva (la centodecima ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 10 gennaio 2022) Due piccole variazioni nella top ten delmondiale p ubblicato stamane dalla WTA. In testa c'è sempre Ashleigh, al comando per la centotreesima settimana consecutiva (la centodecima ...

Advertising

gianmilan76 : RT @sportface2016: Ranking #WTA aggiornato a lunedì 10 gennaio: #Paolini in top 50 - sportface2016 : Ranking #WTA aggiornato a lunedì 10 gennaio: #Paolini in top 50 - gianmilan76 : RT @OA_Sport: Piccole variazioni in top ten, l'azzurra è stabile nonostante perda qualche punto - OA_Sport : Piccole variazioni in top ten, l'azzurra è stabile nonostante perda qualche punto - livetennisit : Classifica WTA Italiane: Lucia Bronzetti best ranking -