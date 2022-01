Pontecagnano Faiano, nuove date per i vaccini: ecco quando (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPontecagnano Faiano (Sa) – Come anticipato ieri, il comune di Pontecagnano Faiano, dopo il successo registrato alla prima seduta, ha aggiunto nuovi appuntamenti per la somministrazione di vaccini nell’hub allestito presso l’ex tabacchificio Centola. Sono da oggi aperte le prenotazioni per le seguenti date già inserite in piattaforma: 13 Gennaio 20 Gennaio 23 Gennaio 27 Gennaio 30 Gennaio Questo il link per prenotare https://asafarmaciaPontecagnanoFaiano.eu/ L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Come anticipato ieri, il comune di, dopo il successo registrato alla prima seduta, ha aggiunto nuovi appuntamenti per la somministrazione dinell’hub allestito presso l’ex tabacchificio Centola. Sono da oggi aperte le prenotazioni per le seguentigià inserite in piattaforma: 13 Gennaio 20 Gennaio 23 Gennaio 27 Gennaio 30 Gennaio Questo il link per prenotare https://asafarmacia.eu/ L'articolo proviene da Anteprima24.it.

