Per la prima volta a un uomo è stato trapiantato il cuore di un maiale geneticamente modificato (Di martedì 11 gennaio 2022) David Bennet, 57 anni. Residente in Maryland, Stati Uniti. Fino a questa settimana il suo nome faceva parte delle liste di pazienti che aspettavano il trapianto di un organo. Un cuore nello specifico. Soffriva di una malattia cardiaca che lo esponeva costantemente al pericolo di vita. Ora Bennet un cuore nuovo lo ha trovato, anche se non arriva da un altro uomo. Per la prima volta nella storia un team di medici ha eseguito un trapianto di cuore sostituendo l'organo di un umano con quello di un maiale modificato geneticamente. L'intervento è durato otto ore ed è stato fatto a Baltimora sotto la direzione del medico Bartley Griffith. È stato lui a spiegare al New York Times che per adesso tutto sta ...

